إصابة شيتة تعبد الطريق لعودة تايدر للخضر :

بعدما كان لاعب اتحاد العاصمة شيتة قد تلقى إصابة خطيرة خلال مباراة ناديه أمام بارادو في إطار الجولة الـ23 من عمر بطولة الرابطة الوطنية المحترفة من قسمها الأول، ومن دون أدنى شك ستبعده هذه الإصابة عن أجواء المنافسة لفترة طويلة، حيث لا يزال الطاقم الطبي “للياسما” لم يكشف عن طول فترة ابتعاد لاعب الخضر عن الملاعب، قد تخدم بشكل مباشر اللاعب المبعد مؤخرا عن صفوف المنتخب سفير تايدر، الذي بات خارج حسابات بلماضي في اللقاءين الأخيرين للخضر.

تايدر قد يحصل على فرصة جديدة في مباراة غامبيا

كما كنا قد تطرقنا إليه سالفا، فإن الإصابة التي تعرض لها لاعب اتحاد العاصمة والتي غادر الملعب بسببها ونقل على جناح السرعة للمستشفى، قد تصب في مصلحة سفير تايدر الذي قد يحصل على فرصة جديدة في مباراة غامبيا القادمة، والمرتقبة نهاية الشهر الجاري هنا بالجزائر في إطار الجولة الأخيرة، من تصفيات كأس أمم إفريقيا المؤهلة لكان مصر صيف السنة الجارية.

عودة بن طالب القوية فتحت له أبواب الخضر

على صعيد آخر، فإن العودة القوية لمتوسط ميدان الخضر الدفاعي لاعب نادي شالك 04 الألماني نبيل بن طالب، قد فتحت له أبواب العودة مجددا للخضر، على اعتبار أن بلماضي كان قد أبعده عن المنتخب الوطني في اللقاء الأخير الذي لعبه الخضر بملعب الطوغو، وذلك بسبب ما صرح به مدرب نادي الدحيل السابق تدني مستوى بن طالب مع الخضر، غير أن عودة هذا اللاعب القوية سواء على مستوى البطولة الألمانية وحتى المشاركات الأوروبية خاصة في المباراة الكبيرة التي قدمها ضد نادي مانشستر سيتي، حيث سجل الدولي الجزائري ثنائية كاملة من ضربتي جزاء، شفعت له بالعودة إلى صفوف الخضر والحصول على فرصة جديدة.

م.دحوي

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