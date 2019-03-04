الكاف يحدد موعد مواجهة المنتخب الجزائري والمغربي :

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد اللقاء الذي سيجمع المنتخب الجزائري بنظيره المغربي، في إطار تصفيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين والمزمع إقامتها في إثيوبيا السنة القادمة، حيث سيجرى لقاء الذهاب في الجزائر في الفترة الممتدة بين 20 و22 سبتمبر على أن يكون لقاء العودة بالمغرب بين 18 و20 أكتوبر، حيث ينتظر أن تعرف المواجهة ندية كبيرة بحكم طابعها المغاربي، كما أن محليي الخضر سيكونون في مواجهة بطل النسخة الماضية، بعد أن فاز على المنتخب النيجيري برباعية كاملة.

بلماضي يملك الوقت الكافي لتكوين منتخب تنافسي

عقب تحديد تاريخ المواجهتين أمام المنتخب المغربي سيكون أمام الناخب الوطني جمال بلماضي، والذي يشرف حاليا على المنتخب المحلي، متسع من الوقت لتحضير منتخب قوي قادر على تجاوز عقبة أسود الأطلس، فرغم أن بلماضي أشرف على تربص واحد للمحليين وتخللته مواجهة ودية أمام قطر، سيتفرغ بعد نهاية كأس أمم إفريقيا القادمة بمصر نهائيا للمنتخب المحلي قصد تكوين مجموعة بإمكانها التأهل إلى النهائيات في إثيوبيا العام القادم، خاصة أن اللبنة الأولى للمنتخب معروفة وبلماضي اعتمد على الأحسن في انتظار تدعيم المجموعة بلاعبين آخرين وخاصة من الأندية التي شاركت في المنافسة الإفريقية.

رؤية بوقرة مدربا للمنتخب المحلي وارد

الحديث عن امتلاك بلماضي للوقت الكافي من أجل تكوين منتخب تنافسي، لا يعني بالضرورة أنه سيبقى على رأس العارضة الفنية، فكل المؤشرات الحالية تمهد الطريق للاعب الدولي الأسبق مجيد بوقرة للإشراف على هذا المنتخب، الذي سيتفرغ له نهائيا بنهاية موسمه الحالي مع رديف نادي الدحيل القطري وهو المرشح بقوة لتدعيم العارضة الفنية للمنتخب الأول في كأس أمم إفريقيا كمساعد لبلماضي، على أن يتفرغ نهائيا للإشراف على المحليين.

ب-بكوش

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