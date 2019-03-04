براهيمي يسقط في لقاء الموسم واللقب يقترب من الضياع :

حدث ما لم يكن في الحسبان وسقط نادي بورتو على أرض ملعبه الدراغاو في اللقاء الذي جمعه سهرة السبت بنادي بنفكيا الغريم والملاحق، رفقاء براهيمي خسروا بذلك الصدارة للمرة الأولى منذ بداية الموسم وفي وقت جد حساس، حيث بات فارق النقاط بينهم الآن وبين المتصدر نقطتين وهو فارق سيصعب جدا تحصيله، خاصة مع القوة الكبيرة التي أظهرها لاعبو فريق العاصمة منذ قرابة الشهرين، براهيمي شارك أساسيا في هذا اللقاء ورغم أنه ظهر بوجه طيب، إلا أنه لم يتمكن من مساعد فريقه على تجنب الخسارة، حيث يتجه لتضييع اللقب الذي كان يوصف بالأسهل خاصة بعد تعثرات بنفيكا في بداية الموسم، ياسين يتجه أيضا لمغادرة بورتو من دون تحقيق أي لقب، حيث ضيع لقب كأس الرابطة ويقترب من تضييع لقب الدوري المحلي .

بورقعة-ع

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