برشلونة يفسخ عقد لاعبه :

أعلن نادي برشلونة، اليوم الإثنين، توصله لاتفاق مع لاعب وسط الفريق، يقضي بفسخ العقد بين الطرفين.

وذكر برشلونة عبر موقعه الرسمي، أنه توصل لاتفاق مع سيرجي سامبر لاعب الفريق الكتالوني، بفسخ العقد، مشيرًا إلى أن اللاعب سيظهر في مؤتمر صحفي، غدًا الثلاثاء، لتوديع البلوغرانا.

وأعرب النادي الكتالوني عن امتنانه وتقديره لسيرجي سامبر، على الفترة التي قضاها في صفوف الفريق، معبرًا عن تمنيات البلوغرانا له، بالمزيد من النجاح لسامبر في المستقبل.

وفشل سامبر (24 عامًا) في إثبات نفسه بالبلوغرانا، بعدما شارك في 13 مباراة رسمية فقط مع الفريق، منذ موسم 2014-2015، والتي تخللها فترتي إعارة إلى غرناطة ولاس بالماس.

ومن المتوقع أن ينضم سامبر إلى صفوف فيسيل كوبي الياباني، خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو نفس الفريق الذي يلعب له أندريس إنييستا وديفيد فيا.