بعد حديث زطشي مع مدوار حول قضية البرمجة..

الرابطة تتعهد بإنهاء الموسم الكروي في وقته المحدد

بعدما كان رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي قد تحدث إلى هيئة مدوار حول قضية تأجيل بعض اللقاءات، حيث كان رئيس “الفاف” قد شدد اللهجة مع الناطق الرسمي السابق لنادي أولمبي الشلف حول هذه القضية، وطالبه بعدم تأجيل أي لقاء مستقبلا قبل العودة لاستشارة الاتحادية، وهو ما وعد بالالتزام به مدوار خلال الاجتماع السابق للمكتب الفدرالي، حيث تطرقت الأطراف المعنية لهذا الجانب الخاص ببرمجة لقاءات الرابطتين الأولى والثانية المحترفة.

مدوار صرح بأن الموسم سينتهي في آجاله المحددة

أكد رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم عبد الكريم مدوار في تصريحات صحفية مختلفة، أن الموسم الكروي 2018-2019 سينتهي في وقته المحدد، وأن هيئته، أي مكتب الرابطة، ستلتزم بالتعليمات وبضبط البرنامج الذي سطر قبل بداية الموسم الجاري، خاصة وأن المنتخب الوطني الأول، تنتظره تحديات كبيرة خلال صيف السنة الجارية بالأراضي المصرية.

سيضع مخططا لتسوية اللقاءات المتأخرة

دائما وعلى حسب التصريحات التي أدلى بها مدوار، فإن هذا الأخير سيقوم بوضع مخطط من أجل تسوية رزنامة البطولة من خلال برمجة صحيحة ومحكمة الخاصة باللقاءات المتأخرة، مع مراعاة ما تبقى من جولات للبطولتين المحترفتين الأولى والثانية، من دون تأجيل مرتقب لهذه الجولات القليلة المتبقية.

الرابطة وضعت لقاءات الأندية المشاركة في المنافسة الإفريقية في الحسبان

لم يخف الرجل الأول على رأس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار، بأن هيئته قد وضعت في الحسبان لقاءات الأندية الممثلة للكرة الجزائرية في المنافسات الإفريقية المختلفة، حيث صرح بأن الرابطة ستسهل على هذه الأندية كل الظروف والمناخ الجيد من أجل الذهاب بعيدا في هذه المنافسة الإفريقية لتمثيل الكرة الجزائرية أحسن تمثيل.

م.دحوي

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