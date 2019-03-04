بلفوضيل وبن رحمة في القمة وتربص مارس فرصتهما :

قبل أيام من انطلاق تربص المنتخب الوطني التحضيري للقاء غامبيا في ختام التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كان مصر الصيف القادم وكذلك اللقاء الودي أمام المنتخب التونسي، لا يزال الناخب الوطني لم يفصل في القائمة التي ستكون معنية بالدخول إلى مركز سيدي موسى يوم 18 من الشهر الجاري، وهي القائمة التي من المرتقب أن تعرف بعض التغييرات بخروج لاعبين كانوا حاضرين في التربص الأخير، الذي سبق مواجهة الطوغو وعودة لاعبين آخرين، وحتى استدعاء وجوه جديدة ممكن جدا لتجريبها قبل الفصل في القائمة النهائية التي ستسافر إلى مصر مبدئيا.

بلفوضيل يستحق مكانة لخلافة بن زية وسليماني

تمكن مهاجم هوفنهايم إسحاق بلفوضيل من الاستفاقة في الوقت المناسب مع ناديه في البطولة الألمانية واستعادة حسه التهديفي ومستواه المعهود، فخريج نادي ليون بإمكانه شغل منصب مهاجم ثاني وراء بونجاح وهو المنصب الذي ينشط فيه حاليا مع هوفنهايم، خاصة أن اللاعب الذي اعتاد بلماضي على توظيفه و بن زية أبعد عن المنافسة في ناديه التركي بيشكتاش وتواجده في التربص مستبعد، كما بإمكان بلماضي الاعتماد عليه كقلب هجوم صريح بديل لبونجاح عوضا عن سليماني البعيد كل البعد عن مستواه ووضعيته الحالية في فينرباتشي تدفعه للخروج من المنتخب.

بن رحمة في نسق عال ووجب منحه الفرصة مجددا

ثاني اللاعبين الجزائريين الذين يخطفون الأضواء حاليا هو مهاجم نادي برنتفورد السعيد بن رحمة، والذي يتألق بشكل كبير في الدرجة الأولى الإنجليزية وواحد من أحسن مهاجميها، لهذا تواجده في المنتخب أكثر من مستحق ووجب على بلماضي عدم غلق الأبواب في وجه اللاعب، ومنحه فرصة لتأكيد مستوياته، خاصة إذا علمنا أن المنتخب يفتقد لخدمات جناحه سوداني وبن رحمة وحتى إن لم يكن أساسيا سيكون حلا مثالية على كرسي البدلاء، مثل وناس والبقية، فرغم أن اللاعب عين من قبل بلماضي ولم يستدعه، لكنه تمكن من الانتفاضة ووجب الاستثمار في تألقه والاستفادة منه مع الخضر.

بلماضي مطالب بتفادي سياسية “السوسيال”

سبق للناخب الوطني أن أكد للاعبيه وبعد نهاية لقاء الطوغو أن التواجد في الخضر مستقبلا سيكون للأكثر منافسة وجاهزية، كما طالبهم بضرورة فرض أنفسهم مع نواديهم، وهو ما فشل فيه العديد من المحترفين الذين تواجدوا معه في الطوغو، وعلى العكس منهم تألق آخرون بمن فيهم بلفوضيل وبن رحمة ووجب منحهم الفرصة، بل من حقهم التواجد مع الخضر لأن أرقامهم وحجم منافستهم يشفع لهم، إلا إذا أراد بلماضي إتباع سياسة “السوسيال” أو كما قال من قبل هناك لاعبون وجب تواجدهم في المجموعة حتى وإن كانوا لا يلعبون مع أنديتهم، نظرا لوزنهم وتأثيرهم على روح المجموعة.

ب-ب

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