بن رحمة يخطف كل الأضواء والصحافة الإنجليزية تؤكد رحيله لناد كبير :

واصل المتألق بقوة في الفترة الأخير سعيد بن رحمة صنع الحدث في بريطانيا كلها، حيث أشادت صحافة لندن بالدولي الجزائري، وقالت أنه اكتشاف الموسم بامتياز، بن رحم عاد ليضرب من جديد بعد أن قاد ناديه لفوز كبير على حساب بكوينز بارك بهدف رائع وأيضا مستوى هائل جدا، الإعلام الإنجليزي لم يكتف بالإشادة ببن رحمة بل أكد أيضا أنه يلعب أول وآخر موسم له مع ناديه الجديد، فبهذا المستوى سيلعب بشكل أكيد في نادي أكبر الموسم المقبل لكن من دون أن تؤكد وجهة محددة، وكانت تقارير سابقة قد كشفت أن بن رحمة مراقب من عدة أندية أبرزها أندية الـ “بيغ 6” التي تسعى لخطف أي موهبة صاعدة في بريطانيا وبن رحمة من أبرز المواهب الصاعدة على الإطلاق هذا الموسم ورؤيته في نادي آخر الموسم المقبل لن يكون مفاجأة بالمرة .

بن رحمة: “حلمي اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولن أعود لليغ 1″

بن رحمة أدلى يوم أمس بتصريحات جديدة للإعلام الإنجليزي تكلم فيها عن تألقه وأكد سعادته بذلك، لاعب الخضر تكلم أيضا عن الأخبار التي تتحدث عن قرب رحيله لنادي كبير ولم يخف رغبته في ذلك صراحة وأكد أنه يسعى للعب في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى وفي هذا الشأن قال: ” أنا سعيد جدا بعد تحقيق الفوز في لقاء مهم جدا للأنصار بما أنه داربي، اللقاء كان صعبا ونحن من صعبناه على أنفسنا بسبب ارتكابنا لبعض الأخطاء لكن تم تصحيحها سريعا، سعيدا لأنني تمكنت من تسجل هدف آخر، ولو أنني كنت قادرا على تسجيل أهداف كثيرة في هذا اللقاء، لا يمكنني أن أعلق على الأخبار التي تتحدث عن رحيلي، أنا مركز مع فريقي، لو أتيح لي الانتقال لناد أخر فإنني أفضل اللعب في الدوري الإنجليزي وليس الدوري الفرنسي الليغ 1″ .

بورقعة-ع

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