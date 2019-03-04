تايدر يتألق بقوة في افتتاح الدوري الأمريكي :

لم ينتظر الدولي الجزائري سفير تايدر ليؤكد تواجده على الخارطة وقدم مستوى كبيرا جدا في أول جولة من الدوري الأمريكي الشمالي الـ أم أل أس، سفير قاد باقتدار ناديه مونتريال الكندي لتحقيق فوز مهم في مستهل الدوري بهدفين مقابل هدف وحيد على حساب نادي “سان خوسيه إيرتكوكس” لاعب الخضر شارك في تسعين دقيقة وساهم في هدفي فريقه، حيث كان صاحب تمريرة الهدف الأول والذي سجله زميله إيغناسيو بيات، كما سجل الهدف الثاني بعد متابعة رائعة قبل نهاية الشوط الأول بثواني .

اختير أحسن لاعب في اللقاء ونال إشادة واسعة

الصحافة الكندية هللت لفوز نادي مونتريال كثيرا وقالت أن بداية الدوري تبدو مبشرة وأن النادي سيلعب على اللقب عكس الموسم الماضي حين قدم مستويات سيئة جدا في البداية، الصحافة المحلية أشادت كثيرا بلاعب الخضر سفير تايدر وقالت أنه أسهم بشكل فعال في فوز فريقه متمنية أن تكون البداية مبشرة لنهايات سعيدة، وأن يستمر اللاعب الجزائري في التألق، وبفضل هدفه وتمريرته الحاسمة تمكن تايدر من حسم لقب رجل اللقاء لصالحه، حيث اختير الأحسن بامتياز .

بعث برسائل قوية لبلماضي قبل إعلان القائمة بأيام

العنوان الأبرز لتألق تايدر يوم أمس هو الرسالة التي بعثها للناخب الوطني، سفير أكد أنه لم ينته وأن توقف الدوري لا يعني انهياره بدنيا، كما أن تألق زملائه في نفس المركز لا يقلقه خاصة بن طالب وبن ناصر والمنتظر قدومه فيكتور لكحل، لاعب إيمباكت أكد على قوته وقدرته على مساعدة المنتخب الوطني في قادم اللقاءات والبداية بتربص مارس في انتظار ما إذا كان بلماضي سيوجه له الدعوة أم سيعفيه لمنح الفرصة للاعبين آخرين في نفس مركزه، ويعلن بلماضي في الأيام المقبل عن قائمته، قائمة بات الكل في انتظارها ليس فقط لمعرفة لاعبي الوسط الدفاعي بل كل المراكز التي يدور حولها جدل كبير .

بورقعة-ع

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