توقعات بغياب سانشيز عن الملاعب لفترة طويلة :

كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن الفترة المتوقعة لغياب التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد، بعد إصابته القوية خلال مواجهة ساوثهامبتون، السبت الماضي، في إطار البريميرليغ.

وخرج سانشيز في الدقيقة 52 من عمر المباراة التي انتهت لصالح مانشستر يونايتد بنتيجة (3-2)، بعد مشكلة في أربطة الركبة.

وذكر موقع “فوتبول لندن”، أن سانشيز يواجه فترة غياب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع.

ولا شك أن غياب سانشيز، يضع مدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير في مأزق شديد، بعدما دخل الفريق الإنجليزي، مراحل الحسم في البريميرليغ، ويسعى لضمان مقعد له في دوري الأبطال الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يسافر مانشستر يونايتد إلى باريس، لمواجهة سان جيرمان، مساء الأربعاء المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، على أن يواجه آرسنال، الأحد المقبل، في إطار الجولة الثلاثين من عمر البريميرليغ.