الرئيسية / آخر الأخبار / رونالدو يثور في وجه أليغري :

رونالدو يثور في وجه أليغري :

4 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 77 زيارة

ظهرت علامات الغضب على وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم جوفنتوس، خلال مباراة فريقه أمس الأحد، أمام نابولي، في منافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

وفاز البيانكونيري على فريق الجنوب، بنتيجة (2-1)، ليوسع الفارق بينه وبين نابولي إلى 16 نقطة، ويقترب من حصد لقب الاسكوديتو الثامن على التوالي.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن رونالدو لم يكن معجبًا بموقف فريقه خلال الشوط الثاني، بعدما تراجع الفريق أمام مرماه للدفاع فقط، وسط سيطرة كاملة لنابولي على اللقاء.

وأضاف أن كريستيانو حث زملائه في الفريق على أن يكون لديهم عقلية هجومية أكثر، ويضغطوا بقوة على نابولي، للحصول على الكرة.

وأشار الموقع إلى أن لقطات الفيديو أظهرت رونالدو وهو يصرخ في وجه أليغري، عندما رأى أنه يحاول أن يضغط بمفرده على دفاعات نابولي.

شاهد أيضاً

برشلونة يفسخ عقد لاعبه :

أعلن نادي برشلونة، اليوم الإثنين، توصله لاتفاق مع لاعب وسط الفريق، يقضي بفسخ العقد بين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2019, All Rights Reserved