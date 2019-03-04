سيدورف يرفض إقصاء ريال مدريد من سباق التتويج الأوروبي

أكد كلارنس سيدورف، نجم ريال مدريد السابق، أن النادي الملكي قادر على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مجددًا، رغم تراجعه الفني وخسارته مؤخرًا أمام غريمه التاريخي برشلونة في مباراتين متتاليتين.

وجاءت تصريحات سيدورف قبل يوم واحد من مباراة إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا التي ستجمع بين ريال مدريد وأجاكس أمستردام، غدًا الثلاثاء.

وقال سيدورف “أعتقد أن ريال مدريد قادر دائمًا على الوصول إلى النهائي القاري والفوز به، من كان يتوقع أن يفوز بـ 3 ألقاب متتالية، مستحيل، لأنه لم يحدث أبدًا قبل ذلك”.

وأضاف “ولهذا فهو قادر بالطبع على الفوز باللقب القاري مجددًا، كرة القدم لا تتوقف أبدا عن تفجير المفاجآت، ندرك أن الأمر صعب للغاية ولكن لا يمكن استبعاد ريال مدريد”.

وحذر سيدورف، المدير الفني الحالي للمنتخب الكاميروني، من قوة أجاكس أمستردام، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن هذا الفريق لا يمكن مقارنته بجيل اللاعبين الذين فازوا بالبطولة الأوروبية عام 1995.

ونوه “أعتقد أن هذه المقارنة خطيرة، يمكن عقد مقارنة بين الفترات الزمنية، ولكن لا يمكن القيام بهذه المقارنة على مستوى اللاعبين”.

وطالب النجم الهولندي السابق، الجماهير بالتحلي بالصبر فيما يتعلق بمسيرة اللاعب البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد.

وأوضح “فينيسيوس يقوم بعمل جيد للغاية، يبدو جليًا أن الفتى يتمتع بالموهبة ولكن يجب التحلي بالصبر، لا يمكن وضع الضغط والمسؤولية على الشباب بشكل عام، كريستيانو رونالدو رحل وبقية اللاعبين ليسوا في أفضل حالاتهم، وهو يحاول أن يخلق مساحة لنفسه”.

وأكد سيدورف أنه لا يعرف إذا ما كان ريال مدريد سيمر بمرحلة تغيير في المستقبل أو لا، مضيفًا “ما أقوله دائمًا هو أن اللاعبين الصغار يحتاجون للكبار من أجل أن يطوروا طريقة لعبهم”.

وجدد سيدورف، أمنيته في التشرف بتدريب الفريق الملكي يومًا ما.