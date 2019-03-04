عبيد يلعب تسعين دقيقة وديجون يقترب من الدرجة الثانية :

سجل لاعب الخضر مهدي عبيد وناديه ديجون خسارة جديدة في الدوري الفرنسي، عبيد وزملائه استقروا الآن في المركز قبل الأخير وهو مركز يؤدي للدرجة الثانية الموسم المقبل، خاصة إذا علمنا أن فارق النقاط بينه وبين مركز الأمان صار خمس نقاط كاملة، الشيء الذي لا يبشر في وضع ديجون هو المستوى السيئ الذي يظهره اللاعبون، ففارق خمس نقاط يمكن تداركه في لقاءين لكن ليس بهؤلاء اللاعبين، عبيد لعب تسعين دقيقة جديدة لكنه ككل مرة لم يقدم المستوى الكبير الذي يساعد به فريقه على الفوز، ومن دون شك فإن مستواه الحالي قد لا يمسح له باللعب مع الخضر، ولو أن حجم المنافسة لديه كبير ويفوق حجم منافسة كثير من اللاعبين في نفس مركزه .

بورقعة

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