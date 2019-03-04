عطال يعود ويقود نيس للفوز بهدف جديد :

كما كان متوقعا شارك الدولي الجزائري يوسف عطال أساسيا في لقاء فريقه نيس عشية أمس الأحد ضد ستراسبورغ ضمن الدوري الفرنسي، يوسف استفاد من الثقة الكبيرة التي اكتسبها من طرف مدربه باتريك فييرا ووجد نفسه أساسيا رغم أنه غاب لفترة طويلة، وكما جرت عليه العادة قبل إصابته كان لاعب الخضر حاسما مرة أخرى وحسمه كان أكبر ضد ستراسبورغ، حيث كان صاحب الهدف الوحيد الذي سجله فريقه نيس، عطال ورغم أنه لعب بشكل متأخر، إلا أنه وجد نفسه قبالة المرمى معترضا توزيعة زميله سانت ماكسيمان وواضعا إياها في الشباك، مهديا ناديه ثلاث نقاط مهمة جدا في سباق الدوري، يشار إلى أن عطال أكمل التسعين دقيقة ، حيث لم يبال المدرب بوضعه البدني بتاتا .

اختير أحسن لاعب في اللقاء

عطفا على مستواه الكبير في لقاء ستراسبوغ وأيضا لهدفه الحاسم الذي أهداهم الثلاث نقاط نال الدولي الجزائري إشادة كبيرة من طرف المواقع المتخصصة، كثير من المواقع منحت عطال تقييما جيدا كموقع “صوفا سكور” الذي اختاره ثاني أحسن لاعب، حيث منح الجزائري التقييم الأعلى في اللقاء والذي وصل لتسعة من عشرة واضعا إياه على هرم أعلى اللاعبين تنقيطا وبالتالي أحسن اللاعبين في لقاء يوم أمس، التقييم يبدو جد مرتفع ومن دون شك سيسمح له بولوج تشكيلة الدوري الفرنسي في أول لقاء بعد عودته .

أراح بلماضي وأنصار الخضر وأكد جاهزيته للتربص المقبل

تخوفات كثيرة كانت تتمحور حول عدم قدرة عطال على اللحاق بتربص الخضر المقبل وحتى في حال وصوله فإن التخوفات كانت حول وضعه البدني، لاعب نيس نسف كل هذه الفرضيات وأكد جاهزيته للقاء المقبل للمنتخب الوطني، عطال يكون قد أراح الناخب الوطني جمال لماضي وأيضا جماهير الخضر، التي كانت تتمنى تواجده مع المجموعة لأنه حاليا من أحسن اللاعبين الجزائريين، يوسف بدوره كان يرغب في التواجد مع المنتخب الوطني، خاصة بعد التألق الكبير لمواطنه مهدي زفان مع ران والذي بدأ يشكل عليه بعض الخطورة بعد أن كان مطمئنا على وضعه قبل أشهر من الآن .

بورقعة-ع

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