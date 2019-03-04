غزال خارج حسابات المدرب الجديد لليستر :

عاد نادي ليستر سيتي لتجرع الهزائم في البريمرليغ، وجاءت الخسارة هذه المرة قاسية بعد أن سقط في الوقت بذل الضائع على أرض مضيفه نادي واتفورد بهدفين دون رد، لحساب الجولة التاسعة والعشرين، وهو اللقاء الذي عرف بقاء الدولي الجزائري رشيد غزال على دكة البدلاء حتى صافرة النهاية دون أن يلمس الكرة في أول لقاء يشرف عليه المدرب الجديد للثعالب رودجيرس، ما يؤكد أن الجزائري سيعاني في الأيام القادمة والتهميش سيطاله، إلا إذا اختلفت الرؤى عند المدرب الذي هو بصدد التعرف على العداد الذي بحوزته، حيث سيكون غزال مطالبا بالتأكيد على مستوياته لنيل ثقة المدرب والاجتهاد أكثر في التدريبات للفت انتباهه.

ب-ب

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