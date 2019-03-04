غوارديولا: “لم أشك يوما في قدرات محرز لكن عليه أن يعي حجم المنافسة في السيتي”

أدلى مدرب المان سيتي بيب غوارديولا بتصريحات للموقع الرسمي لناديه، تحدث فيها عن الفوز المهم جدا لفريق ضد بورنموث في الدوري، بيب تحدث أيضا عن نجم اللقاء رياض محرز، حيث أشاد به كثيرا، خاصة بعد الفترة الصعبة جدا التي مر بها وقال:” لقد كانت لحظة عظيمة جدا لرياض له وللفريق أيضا، رياض كان يعلم دوما أن وقته سيأتي ولذلك قاتل وعمل بقوة” ويكون بيب قد أكد مرة أخرى على أن إبعاد محرز عن اللقاءات الماضية كان فنيا بسبب تفوق لاعبين آخرين عليه وليس لشيء آخر .

“محرز لاعب ذكي ومقاتل ولم أشك يوما في قدراته”

في ذات السياق، واصل بيب إشادته بلاعبه الجزائري، حيث وصفه باللاعب الذكي والمقاتل، كما عاد ليؤكد أنه لم يشك يوما في قدراته وفي هذا الشأن قال:” محرز لاعب ذكي ومقاتل ولكم أشك يوما في قدراته، لكن عليه أن يعي جيدا أنه يوجد في نادي كبير مثل السيتي، نادي يلعب أي لقاء بكل قوة، نادي يحوز 100 نقطة في الموسم الواحد، نادي يضم عددا كبيرا من النجوم، محرز ينافس لاعبين ليسوا عاديين، ينافس لوروا ساني واحد من أحسن اللاعبين الموسم الماضي ينافس رحيم ستيرلينغ اللاعب الرائع، وينافس أيضا أحسن لاعب في الدوري هذا الموسم برناردو سيلفا “.

محرز: ” قدمنا لقاء مثاليا وسعداء بالنتيجة”

من جهته أدلى محرز بتصريحات أيضا للموقع الرسمي بصفته بطل الموقعة، حيث تكلم فقط عن اللقاء من دون أن يشير لنفسه لا من قريب ولا من بعيد، إذ كشف أن الفريق كله سعيد بهذه النتيجة وقال بداية:” لقد دفاعنا بشكل جيد في لقاء قوي، أعتقد أن الفريق الخصم لم ينل أي فرص، لقد كانت مباراة مثالية للجميع، حيث سيطرنا على منطقة الخصم ومنعناهم من إجراء أي هجمة نحن حقا سعداء بهذه النتيجة “وسيطر السيتي سيطرة كاملة على اللقاء، حيث قام بـ23 هجمة كان لمحرز منها نصيب كبير ولم يقم بورنموث بالمقابل بأي هجمة .

“الدوري مازال طويلا ننتظر ونرى”

محرز واصل حديث عن اللقاء لكنه تحدث أيضا عن اللقب، حيث لم يرد الكشف عن توقعاته واكتفى بالقول أن الوقت لم يحن بعد للحديث عن الدوري وأضاف قائلا:” في مثل هذه اللقاءات ومع مثل هذه الفرق عليك أن تكون صبورا، عليك أن تلعب بحذر لأن التفوق بهدف وحيد لا يعني شيئا والفريق الخصم ومن خلال هجوم واحدة يمكنه أن يعود” وقال أيضا:” الدوري مازال مستمرا نملك تسعة لقاءات أخرى وسنرى في النهاية “.

بورقعة-ع

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