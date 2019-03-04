فارس يسقط مع سبال من جديد :

مني نادي سبال بخسارة جديدة وهذه المرة على أرضه وأمام جماهيره بهدفين مقابل هدف واحد أمام الضيف نادي سامبدوريا لحساب الجولة السادسة والعشرين من الكالتشيو وهي المواجهة، التي عرفت مشاركة المدافع الجزائري محمد فارس أساسيا كالعادة من جانب سبال، مقدما مستواه المعهود وكان من بين الأحسن رغم الخسارة التي تؤزم وضعيته النادي في الترتيب العام.

ب-ب

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