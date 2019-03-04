لاعب الريال يصف سواريز بالأرنب القبيح.. ويسخر من ميسي :

كشف تقرير صحفي إسباني، عن الكلمات التي وجهها لاعب ريال مدريد، لثنائي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز، في مشادة كلامية خلال كلاسيكو الجولة 26 من الليغا.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن مدافع ريال مدريد سيرجيو ريغيلون، هاجم بشدة ثنائي برشلونة، مشيرا إلى أن لقطات الفيديو أظهرت مدافع الريال وهو ينعت سواريز بـ”الأرنب”، فيما قال له: “لا تلمسني، لا تلمسني، أنت قبيح، أنت قبيح”.

وأضافت أن ريغيلون نعت ميسي، نجم برشلونة بـ”البرغوث”، خلال مشادة الثنائي قبل نهاية المباراة.

وسقط ريال مدريد، وسط ملعبه وبين جماهيره، أمام برشلونة، بهدف دون مقابل، أحرزه إيفان راكيتيتش، ليواصل برشلونة تصدره لجدول ترتيب الليغا برصيد 60 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الريال، بالمركز الثالث برصيد 48 نقطة.