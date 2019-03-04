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ماندي ينهزم على أرضه :

4 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 32 زيارة

انقاد نادي ريال بيتيس إلى هزيمة غير متوقعة على أرضه أمام الضيوف القادمين من العاصمة مدريد بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمعهما أمس لحساب الجولة 26 من الليغا، خسارة بيتيس أمام خيتافي جاءت بعد الخسارة الأخيرة والإقصاء في نصف نهائي الكأس، فرغم أداء رفقاء ماندي الكبير غير أنهم فشلوا في تجنب الهزيمة.
ب-ب

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