ماندي ينهزم على أرضه :

انقاد نادي ريال بيتيس إلى هزيمة غير متوقعة على أرضه أمام الضيوف القادمين من العاصمة مدريد بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمعهما أمس لحساب الجولة 26 من الليغا، خسارة بيتيس أمام خيتافي جاءت بعد الخسارة الأخيرة والإقصاء في نصف نهائي الكأس، فرغم أداء رفقاء ماندي الكبير غير أنهم فشلوا في تجنب الهزيمة.

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