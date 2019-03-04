مودريتش : تعويض رونالدو مستحيل

شدد الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط فريق ريال مدريد، على أن النادي الملكي يفتقد لاعب بحجم كريستيانو رونالدو، بعد رحيله في الصيف الماضي إلى جوفنتوس، مؤكدًا على أن تعويضه أمرًا مستحيلاً.

ويستضيف ريال مدريد نظيره أجاكس الهولندي، غدًا الثلاثاء، على ملعب سانتياغو بيرنابيو، في إياب دور ثمن النهائي، من دوري أبطال أوروبا، وكانت مباراة الذهاب انتهت لصالح المرينغي بنتيجة (2-1).

وقال مودريتش، خلال المؤتمر الصحفي: “بالنسبة لنا، مباراة دوري أبطال أوروبا دائمًا تكون مهمة جدًا، وفوق كل ذلك، مباراة الغد ستكون أمام فريق جيد، شاب وطموح، المواجهة بمثابة المفتاح لنا، نحن مستعدون وذاهبون للعب مباراة رائعة”.

وأضاف: “عندما تخسر مباراتين أمام منافسك الأكبر، فهذا لا يجعلك تشعر بالارتياح، لحسن الحظ، مباراة الغد لا تترك لك الوقت للتفكير فيما حدث، في هذه المباراة سنحاول نسيان الكلاسيكو، نحاول الفوز، نحن مستعدون لقد عملنا بشكل جيد”.

وواصل مودريتش حديثه، عن الخسارة من برشلونة: “في مبارياتنا ضدهم، وخاصة لقاء الكأس، لم نؤدي بشكل سئ، لكننا افتقدنا فقط للأهداف، نحن في حالة معنوية جيدة، بالرغم من خسارة هاتين المباراتين”.

وتابع لوكا: “غاريث بيل بخير، أراه في حالة جيدة، كل لاعب لديه بعض اللحظات السيئة، هذا حدث لي ولك أيضًا، لكن عليك أن تمضي قدمًا، لا يمكننا إغفال ما قدمه للفريق والنادي، رغم أنه ليس في أفضل حالاته الاَن”.

وألمح مودريتش إلى بقائه بصفوف الملكي، قائلاً: “المفتاح هو العمل، أرى المستقبل هنا”.

وحول افتقاد كريستيانو رونالدو، قال الكرواتي: “رونالدو هو اللاعب الذي يتم افتقاده في جميع الفرق، نحن نفتقد إليه، إيجاد بديل لكريستيانو يكاد يكون مستحيلاً، النادي حاول عند مغادرته أن يجد لاعبين اَخرين، لتغطية الدور الذي يقوم به، لكن هذا ليس بالأمر السهل”.

واستطرد: “اليوم لا يمكنك أن تجد اللاعب الذي يكون قادرًا على تسجيل الـ50 هدفًا التي يسجلها رونالدو، نحن نفتقد لـ2 أو 3 لاعبين يسجلون ما بين 15 إلى 20 هدفًا، ونحن لا نمتلك ذلك”.

وواصل: “على سبيل المثال، في مباراة الكأس، كان لدينا العديد من الفرص، ومنافس مثل برشلونة بمثل صفاته عاقبك، كريستيانو ليس هنا، لكن لا يمكننا الشكوى لمدة 10 سنوات قادمة، النادي وضع ثقته في لاعبين اَخرين”.

وألقى لاعب الريال بدلوه بشأن إمكانية عودة مورينيو لقيادة الفريق: “نحن نتجاهل شائعات عودة مورينيو، في عالم ريال مدريد، هذه الأشياء دائمًا تحدث لكننا لسنا منتبهين للشائعات، يقال دائمًا بأن مدريد ماتت، في 2015 قيل ذلك، لكن أنظر ماذا حققنا في ذلك العام”.

وأكمل: “أجاكس لا يتغير كثيرًا سواء في منزلهم أو خارجه، يلعبون بنفس الطريقة، سيأتون غدًا بنفس الأفكار، ليس لديهم ما يخسرونه، لهذا السبب فالمباراة خطيرة، لدينا أفضلية لكننا ننتظر 90 دقيقة معقدة، يجب أن نتحلى بالصبر وأن نكون معًا”.

وأردف: “أياكس لديهم الكثير من المواهب في مراكز عديدة، وأظهروا ذلك في المباراة الأولى، لديهم مواهب، لاعبون طموحون، أمامهم مستقبل مميز”.

وأوضح لوكا: “فينيسيوس منحنا السرعة الشديدة، إنه شاب صغير ولديه الموهبة والكثير من الرغبة، ما يقوم به أمر جيد للفريق وعليه الاستمرار، نحن هنا للمساعدة والنمو، وفي المستقبل سيكون لاعبًا مهمًا لريال مدريد”.

وختم مودريتش: “أعتقد أنه في حالتي، أنني لم أبدأ الموسم بشكل جيد، وكان صعبًا عليّ العودة لإيقاع المباريات، لكن بعد كأس العالم شعرت بتحسن كبير، أحاول مساعدة الفريق بكل طريقة ممكنة، وريال مدريد سيعود إلى ما كان عليه دائمًا”.