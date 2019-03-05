أسطورة سان جيرمان: مبابي مثل كريستيانو رونالدو

تنهال عبارات الإشادة والثناء من كل صوب وحدب على المهاجم الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.

وفي هذا الصدد، قال بيدرو باوليتا، الهداف التاريخي لبي إس جي، قبل قدوم زلاتان إبراهيموفيتش وإدينسون كافاني: “مبابي يذكرني بكريستيانو رونالدو”.

وأضاف باوليتا في تصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “كيليان أبهر الجميع على مدار 3 سنوات، فهو لاعب قادر على صنع الفارق في أي وقت”.

وأضاف النجم البرتغالي المعتزل: “لقد وصل مبابي إلى مستوى عال للغاية، وحقق العديد من الإنجازات في بداية مسيرته”.

ويتصدر كيليان مبابي، لائحة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 24 هدفا في 21 مباراة.

أما بيدرو باوليتا (45 عاما) فقد ارتدى قميص بي إس جي 5 مواسم خلال الفترة من 2003 إلى 2008، سجل خلالها 109 أهداف في 2011 مباراة، بخلاف 47 هدفا في 88 مباراة مع المنتخب البرتغالي.