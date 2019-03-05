إسكريبا مدربا جديدا لبودبوز في سلتا فيغو :

أعلن نادي سلتا فيغو الإسباني أمس الاثنين على موقعه الرسمي على الانترنت إقالة المدرب السابق ميغال كاردوسو وتعيين مدرب جديد، إقالة كاردوسو وبحسب الإدارة كانت لسلسة النتائج السيئة التي جرت الفريق للمراكز الأخيرة، إدارة سلتا لم تنتظر كثيرا وعينت أمس أيضا المدرب فران إسكريبا كمدرب جديد للفريق، كما تم تقديمه للاعبين وللصحافة يوم أمس، تعيين إسكريبا سيعني أن بودبوز سيعمل مع مدرب جديد في تجربته الجديدة مع سلتا فيغو، رياض كان قد غاب عن لقاءات فريقه الماضية من دون سبب واضح وأكدت تقارير كثيرة أن المدرب لم يرد الاعتماد عليه، وهو أمر يعني أن قدوم مدرب جديد في صالح رياض الذي سيعمل منذ اليوم على إقناعه بمنحه مكانا أساسيا وهو الهدف الرئيسي الذي دفعه للخروج من ناديه السابق ريال بيتيس والقدوم إلى نادي سلتا فيغو.

بورقعة –ع

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