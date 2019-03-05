الظاهرة رونالدو يفاجئ نيمار في البرازيل :

فاجأ الظاهرة البرازيلي، رونالدو، مهاجم برشلونة وريال مدريد وميلان السابق، مواطنه نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان.

ونشر نيمار، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر، صورة رفقة رونالدو، وكتب عليها “مفاجأة رائعة، من الرائع أن أراك يا مثلي الأعلى، شكرًا على الزيارة”.

ويتواجد مهاجم باريس سان جيرمان في البرازيل منذ 10 أيام، لأداء برنامجه العلاجي والتأهيلي، للتعافي من إصابته في كاحل القدم.

ويبتعد نيمار عن الملاعب منذ إصابته في مباراة ستراسبورج بكأس فرنسا، في 23 جانفي الماضي، ومن المنتظر عودته مجددًا للمشاركة في المباريات مطلع أفريل المقبل.

ومن المنتظر أن يعود النجم البرازيلي إلى العاصمة الفرنسية باريس خلال ساعات، ليكون رفقة زملائه في ملعب حديقة الأمراء، لدعمهم في مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي، غدًا الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.