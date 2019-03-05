بن رحمة مرشح لجائزة لاعب الشهر في “الشامبين شيب” :

أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية، عن أسماء المرشحين للفوز بجائزة لاعب الشهر لشهر فيفري الماضي، لاعب الخضر ونادي برنتفررد سعيد بن رحمة سجل تواجده ضمن القائمة، وهذا بفضل مستوياته الكبيرة جدا، بن رحمة سينافس نجوما آخرين تألقوا بقوة في الشهر الماضي ولو أن حظوظه في الفوز بالجائزة وفيرة، حيث لم يقدم أي لاعب ما قدمه الجزائري الذي تفنن في التسجيل والتمرير، خاصة الهاتريك الذي سجله ضد نادي هال سيتي قبل أسبوعين من الآن، بن رحمة سينافس أدامس لاعب برمينغهام سيتي، شارب لاعب شيفيلد يونايتد، بوكي لاعب نوريتش والحارس واست وود حارس شيفيلد ودنزداي وأخيرا زميله في الفريق واتكينس .

بورقعة –ع

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