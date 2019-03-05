تألق عطال يضعه في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي :

أفرجت صحيفة ليكيب الفرنسية صباح أمس الاثنين عن تشكيلتها المثالية للجولة الماضية من الدوري الفرنسي، تشكيلة ليكيب عرفت تواجد لاعب الخضر يوسف عطال، حيث لم ينتظر يوسف كثيرا بعد عودته من الإصابة وأكد علو مستواه وقدراته، لاعب الخضر ساهم في فوز فريقه نيس على حساب ستراسبورغ بتسجيله للهدف الوحيد، الصحيفة السابقة منحت الدولي الجزائري تنقيطا مميزا وهو 7 وهو نفس التنقيط الذي حصل عليه نجوم الدوري في صورة مبامي وفالكاو .

تواجد ضمن تشكيلة الأسبوع لثالث مرة هذا الموسم وحجز مكانه ضمن أحسن عشرة لاعبين في فرنسا

المتألق الجزائري وبتواجده في تشكيلة الأسبوع يوم أمس، يكون قد حجز مكانه في تشكيلة ليكيب للمرة الثالثة هذا الموسم، لكن يوسف سبق له وأن تواجد في تشكيلة الأسبوع لمواقع وصحف أخرى غير ليكيب، ما يعني أن تألقه لم يقتصر فقط على الأسابيع الثلاثة التي تم اختياره فيها من قبل محرري هذه الصحيفة التي تبقى الأكثر مصداقية، عطال وبتألقه يكون قد دخل أيضا قائمة أحسن عشرة لاعبين في الدوري الفرنسي هذا الموسم وهو الذي لم يقدم سوى لقاء واحد فقط سيء كان ضد مرسيليا ونال فيه التقييم 4 فقط من 10 .

عطال: “لهذا توجهت نحو المدرب بعد تسجيل الهدف”

من شاهد لقاء نيس ضد ستراسبرغ يكون قد شدته لحظة فرح اللاعب الجزائري الذي توجه مباشرة بعد الهدف للمدرب باتريك فييرا وعانقه بقوة، عطال علق على هذه اللقطة بعد نهاية اللقاء وقال: “اللقاء كان مليئا بالعواطف، لقد لعبنا من أجل روح المناصر الذي توفى قبل اللقاء، والده جاء إلينا وطالبنا بالفوز لأجله، لقد كان لقاء جيدا والمدرب أخبرني قبل بداية اللقاء أنني سأسجل، لذلك ركضت إليه وعانقته عندما تمكنت من التسجيل”، وتحدثت الصحافة الفرنسية يوم أمس عن العلاقة الجيدة التي تربط عطال بمدربه والتي تدفعه دائما لتقديم الأفضل .

“الفوز مهم جدا لإنهاء المشوار بقوة”

أما عن الجانب الفني للقاء، فقد ثمن عطال الفوز المحقق وقال أنه سيدفعهم لتقديم مستويات أحسن مستقبلا، كما أكد أنه جاء ليضع نقطة النهاية لسلسة النتائج السلبية التي امتدت لثلاثة لقاءات وفي هذا الشأن قال: ” لقد حققنا فوزا مهما وثمينا جدا، الفوز جاء بعد سلسلة نتائج سلبية استمرت لثلاث جولات متتالية، الآن علينا التركيز على باقي المشوار نملك لقاءات صعبة كثيرة وعلينا الاستعداد لها جيدا “.

بورقعة –ع

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