تشيلسي يستأنف للخروج من سجن الميركاتو :

قدم نادي تشيلسي استئنافًا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لإيقاف العقوبات التي تعرض لها بسبب انتهاكه لقوانين التعاقد مع لاعبين قصر.

وكان الفيفا حرم تشيلسي من إبرام صفقات خلال فترتي الانتقالات المقبلتين بسبب مخالفاته، بالإضافة إلى تغريمه 600 ألف دولار.

ووفقًا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، فإن تشيلسي استأنف اليوم للسماح له بإبرام صفقات خلال الصيف المقبل.

وقال الفيفا، في بيان رسمي، إنه لا يمكنه إعطاء جدول زمني لعملية الاستئناف، كما لا يمكن التصريح بأن الحظر سيتم رفعه، ولكن يجب الانتظار حتى الجلسة.

وأضاف البيان: “أي قرارات تخص العقوبات خلال عملية الاستئناف سيتخذها رئيس لجنة الاستئناف في الفيفا”.