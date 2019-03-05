دي يونغ: برشلونة طالبني بإقصاء ريال مدريد

أكد فرينكي دي يونغ لاعب خط وسط أجاكس أمستردام الهولندي، أن إدارة برشلونة طالبته بضرورة إقصاء ريال مدريد، من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال دي يونغ، خلال تصريحاته لصحيفة “دي تليجراف” الهولندية: “برشلونة أثناء توقيع العقد طالبوني بإقصاء ريال مدريد من دوري الأبطال”.

وأضاف: “شاهدت الكلاسيكو السبت الماضي في المنزل، لكن ليس لتحليل ريال مدريد، ولكن كمتابع على الأريكة”.

وتابع: “إذا أطاحنا بريال مدريد من دوري الأبطال سنفاجئ عالم كرة القدم بأكمله، ونضع اسم أجاكس على الخريطة”.

واختتم: “يجب أن نلعب بشكل هجومي، ونضغط ونلعب بجماعية، ولدينا ما يكفي من الجودة لنفاجئ الجميع هنا”.

ووقع دي يونغ عقود انتقاله لصفوف برشلونة، بداية من الموسم المقبل، وسيخوض مساء اليوم الثلاثاء أجاكس لقاء إياب ثمن النهائي ضد ريال مدريد، في ملعب “سانتياغو برنابيو”، بعد الخسارة ذهابا بنتيجة (2-1).