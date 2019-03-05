سليماني يبحث عن فريق للموسم المقبل :

قالت تقارير صحفية تركية، أن الدولي الجزائري إسلام سليماني بدأ في البحث عن فريق يلعب له للموسم المقبل، الدولي الجزائري وكما أشرنا إليه في أعداد سابقة لم يعد جزءا من ناديه الحالي فينرباتشي بعد أن قرر المدرب أونال إبعاده للفريق الثاني وتركه يتدرب فقط مع الفريق الأول، الإعلام التركي قال أن سليماني لا يريد تضييع الكثير من الوقت، لذلك بدأ في البحث عن فريق يضمه في الوقت الحالي وليس حتى نهاية الموسم .

يستبعد عودته لناديه السابق ليستر سيتي

رغم تغيير مدرب ليسر سيتي، إلا أن سليماني يستبعد بقوة عودته لهذا الفريق، سليماني يلعب في ناديه فينرباتشي بنظام الإعارة فقط حتى نهاية الموسم، وكما هو واضح فإنه لن يستمر بكل تأكيد وسيعود لناديه، لكن عودته ستكون مؤقتة فقط لأن المدرب الجديد على ما يبدو لا يرغب في بقائه، سليماني يعلم بهذا الأمر لذلك أمر وكيل أعماله بالبحث له عن نادي آخر يلعب له مع بداية الموسم المقبل، ومن دون شك فإن إدارة ليستر سيتي هي من تصر على عدم عودة سليماني، لأن روجرز حديث العهد بالفريق ولا يعرف سليماني إلا من الصور والفيديوهات .

حديث عن عودته للدوري البرتغالي وسبورتينغ هو الأقرب

ذات التقارير قالت أن وكيل أعمال سليماني يعمل بشكل حثيث على إيجاد نادي له وبات قريبا جدا من ذلك، حيث كشفت ذات التقارير أن إسلام سيلعب الموسم المقبل في الدوري البرتغالي، بعد أن وجد أرضية اتفاق من نادي هناك، الأمر لا يحتاج لكثير من الذكاء لمعرفة اسم النادي والذي سيكون سبورتينغ لشبونة، حيث عبرت إدارة الأخير عن رغبة كبيرة في استعادته في جانفي الماضي، لكنها لم تتوصل لاتفاق مع إدارة ليستر سيتي حول صيغة الانتقال، ففي الوقت الذي أرادت فيه إدارة ليستر التخلص من سليماني من خلال بيعه بشكل نهائي أرادت إدارة سبورتينغ لشبونة استعارته لمدة ستة أشهر فقط .

لن يستسلم بالمقابل وسيعمل على العودة للفريق الأول

الحديث عن رغبة سليماني في إيجاد نادي يلعب له في الفترة المقبلة يؤكد استلامه للأمر الواقع وقبوله بقرار إبعاده من طرف إدارة ناديه فينرباتشي، لكن الأمر بحسب مقربي من اللاعب غير صحيح، إسلام سيعمل على الضغط بقوة على إدارة النادي من أجل إجبار المدرب أونال على إعادته، بما أن الأعراف الدولية تجبر المدربين على ترك الحرية للاعبين المحترفين ( المطرودين ) في التدرب مع الفريق الأول، كما حدث مع رابيو لاعب البي أس جي والذي عاد لتدريبات فريقه بقرار فوقي من الفيفا، إسلام سيعتمد من دون شك على خبرة وكيل أعماله الذي سيحاول التصعيد قدر المستطاع عله ينجح في إعادة إدماج إسلام .

بورقعة –ع

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