عناصر الخضر تعود بقوة هذا الأسبوع :

عادت الأسماء الدولية الجزائرية ضمن مختلف البطولات الأوروبية للظهور بقوة في نهاية الأسبوع الماضي ،حيث سجل اللاعبون الجزائريون بصمتهم بقوة وهذا قبل ساعات فقط عن إعلان الناخب الوطني جمال بلماضي للقائمة المعنية بتربص الخضر القادم.

براهيمي، عطال وهني ضمن أفضل المراوغين

على الرغم من عودة بعض العناصر الدولية من الإصابة مؤخرا إلا أنها تمكنت رفقة أنديتها من البزوغ بشكل كبير، حيث اكتسح لاعبو الخضر ترتيب أفضل المراوغين في الدوريات الأوروبية، وذلك وفقا لأرقام وإحصائيات الموقع العالمي “هوسكورد”، وحل نجم بورتو البرتغالي ياسين براهيمي، في المركز الأول بترتيب أفضل المراوغين في البطولة البرتغالية بمعدل 2.8 مراوغة ناجحة في المباراة الواحدة، من جهته، حل يوسف عطال، نجم نيس، خامسا في الترتيب الخاص بأفضل المراوغين في فرنسا، بعد نجاحه في تحقيق معدل رائع مقارنة بمركزه الدفاعي (3.5 مراوغة ناجحة في المباراة الواحدة)، في حين حل سفيان هني، صانع ألعاب سبارتاك موسكو الروسي، سادسا في الترتيب الخاص بالدوري الروسي، بعد أن نجح في تحقيق معدل مراوغات ناجحة بـ1.4 في المباراة الوحيدة.

بن رحمة يبعث برسالة غير مشفرة لبلماضي

من جهته حصد اللاعب الفرانكو جزائري سعيد بن رحمة الثناء و الإشادة من طرف المتتبعين و الصحافة البريطانية، و بصم على أرقام جيدة في الجولة الماضية مع نادي براتفورد والذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “التشامبيونشيب”، حيث حل في المركز الأول أيضا بفضل معدل مراوغات ناجحة بواقع 2.3 في المباراة الواحدة ،وهي رسالة غير مشفرة من اللاعب للناخب الوطني للخضر جمال بلماضي ،حيث يتردد اسم بن رحمة بقوة ليكون ضمن القائمة المقبلة للخضر ، ويعكس هذا الحضور الجزائري القوي في ترتيب أفضل المراوغين في “القارة العجوز” الإمكانات الفنية العالية التي يتمتع بها معظم النجوم الجزائريين.

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