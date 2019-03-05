غلام يغيب عن قمة “اليوفي” ووناس يشارك كبديل :

ضيع نادي نابولي بصفة شبه رسمية الصراع على لقب السكوديتو بعد أن صار الفارق بينه وبين المتصدر جوفنتوس 13 نقاط كاملة، رفقاء الدولي الجزائري فوزي غلام ورغم سيطرتهم على مجريات اللقاء، إلا أنهم سقطوا بهدفين مقابل هدف وحيد، وهي نتيجة عجلت بإنهاء الأمور لصالح السيدة العجوز، حيث بات نادي نابولي مطالبا بالتركيز فقط عل مسابقة الدوري الأوربي وهو اللقب الوحيد الذي أصبح ممكنا، من جانب نابولي غاب غلام عن تشكيلة البداية ولم يشارك في حين شارك وناس بديلا في آخر اللقاء من دون أن يترك أي أثر في النتيجة ولا الأداء .

الصحافة الإيطالية تنتقد أنشيلوتي بسبب تهميشه لوناس

رغم أن وضع وناس على الدكة كان منتظرا، وأشرنا إليه قبل بداية اللقاء، إلا أن الصحافة الإيطالية لم تستسغ هذا الخيار، تقارير إيطالية كثيرة انتقدت المدرب كارلو أنشيلوتي بسبب عدم اعتماده على وناس كأساسي، حيث قالت أنه يتواجد في فورمة عالية وكان على المدرب استغلال ذلك الأمر لصالحه بإشراكه وليس ركن اللاعب على الدكة حتى قبل نهاية اللقاء بقليل، الإعلام الإيطالي بات يرى في وناس النجم المقبل لنابولي، لكن بشرط الاعتماد عليه بشكل كاف، فكثير من التجارب السابقة أكدت أن الدكة تقتل موهبة اللاعب والأمثلة لا تعد ولا تحصى وأبرزها أسونسيو نجم الريال، كل هذا سيكون في صالح وناس ولربما يشارك أساسيا في لقاء الدوري الأوروبي الخميس المقبل ضد نادي ريد بول سالسبورغ النمساوي .

بورقعة –ع

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