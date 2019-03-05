قرار صادم ومفاجئ من مدرب منتخب ألمانيا :

فجر مدرب منتخب ألمانيا يواكيم لوف مفاجأة من العيار الثقيل بعد إعلانه استبعاد كل من جيروم بواتينغ وماتس هوميلس وتوماس مولر من صفوف منتخب ألمانيا مشيراً لرغبته ببدء بناء منتخب جديد مع بداية عام 2019.

وسافر يواكيم لوف رفقة كل من مساعده سورغ ومدير المنتخب أوليفر بيرهوف لمدينة ميونيخ حيث التقى مع اللاعبين الثلاثة وتحدث معهم قبل أن يخرج للإعلام ويؤكد أنهم لن يكونوا ضمن مخططات المانشافت بالفترة المقبلة.

وبتصريح لصحيفة “بيلد” قال لوف “شكرت هوميلس وبواتينغ ومولر على كل النجاحات التي حققناها سوياً وكان من المهم أن أتحدث معهم وأشرح لهم أسباب استبعادهم، نريد أن يكون عام 2019 هو بداية منتخب ألمانيا الجديد لنتابع ما بدأناه نهاية العام الماضي”.

وتابع مدرب المانشافت “حان الوقت للبدء بمرحلة جديدة مع وجوه جديدة وأنا واثق من أنها الخطوة الصحيحة”.

من جانبه تحدث مدير المنتخب أوليفر بيرهوف عن الأمر بالقول “حقق مولر وبواتينغ وهوميلس الكثير من النجاحات ومازالت الفرصة قائمة أمامهم لتحقيق المزيد مع ناديهم، مازلت أشعر بقربهم منا وممتن للأوقات الجميلة التي قضيناها سوياً بالمنتخب”.

استبعاد اللاعبين الثلاثة يمثل خطوة جديدة ضمن تجديد دماء المانشافت بعد أن أعلن مسعود أوزيل اعتزاله الدولي عقب نهاية كأس العالم إضافة لاستبعاد سامي خضيرة ومع انضمام هؤلاء النجوم للقائمة يبقى نوير وكروس الاسمين الوحيدين المستمرين ضمن قائمة المانشافت من بين الأسماء التي لعبت بكأس العالم 2014 حين حقق الألمان اللقب.