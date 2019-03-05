لوكاكو يرد على أنباء خلافه مع بوغبا :

رد البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا بشأن دخوله في خلاف مع زميله الفرنسي بول بوغبا.

وكانت صحيفة “صن” البريطانية أكدت أن لوكاكو دخل في مناقشة حادة مع بوجبا في غرفة ملابس مانشستر يونايتد، بسبب أن النجم الفرنسي لم يسمح له بتسديد ركلة الجزاء ضد ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الـ29 من البريميرليغ.

وكتب لوكاكو، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عندما لا ينفع الكره، بدأوا في نشر الأكاذيب”.

يذكر أن لوكاكو يستعد مع مانشستر يونايتد لمواجهة باريس سان جيرمان، غدًا الأربعاء، بحديقة الأمراء ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.