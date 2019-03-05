مبولحي يتعهد بتحسين أوضاع الفريق بعد ثورة الأنصار :

يبدو أن النتائج السيئة جدا لفريق الاتفاق في الفترة الأخيرة، قد أخرجت الغضب المكبوت لدى الأنصار، حيث قالت تقارير إعلامية يوم أمس أن أنصار الاتفاق والمعروف بشعبتيه الكبيرة في المنطقة الشرقية، قد صبوا جام غضبهم على اللاعبين وعلى المدرب بعد سلسلة النتائج المخيبة، إدارة النادي لم تجد حلا من أجل إسكات الأنصار سوى إخراج أكثر من يحبونه في الفريق، ويتعلق الأمر بلاعب الخضر رايس وهاب مبولحي، حيث قالت التقارير أن مبولحي تحدث للأنصار وحاول تهدئتهم، كما توعد بتحسين نتائج ومستوى الفريق في الفترة المقبلة .

لاعب سابق للاتفاق: ” عدا مبولحي باقي اللاعبين لم يقدموا أي مستوى”

انتقد سعد العبود وهو واحد من لاعبي نادي الاتفاق القدامى المستوى السيئ الذي ظهر به الفريق، الإعلام السعودي تناول تصريحات هذا اللاعب بقوة والذي استثنى مبولحي حين قال:” الفريق في انهيار تام ولم نر أي حلول تبشر بطوق النجاة، وإن ما يحدث تتحمله المنظومة كاملة من إدارة وجهازين فني وإداري، إلى جانب اللاعبين الذين غابت عنهم الروح القتالية داخل الملعب، لا يوجد محترف يقدم مستوى مقنع مع الفريق، سوى الأرجنتيني كريستيان جوانكا، والجزائري رايس مبولحي، بينما التونسي فخر الدين بن يوسف لم يكن جيدًا بما أنّه كلّف الفريق مبالغ طائلة “.

بورقعة –ع

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