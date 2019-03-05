محرز:” أنا لاعب محترف، أحترم قرارات غوارديولا و سأبرهن في كل مرة عن قدراتي”

عاد رياض محرز للحديث عن آخر ظهور له مع السيتي و ترك بصمته في اللقاء الأخير بعد أن عانى مطولا من تهميش المدرب بيب غوارديولا في اللقاءات الماضية ،وقال لاعب الخضر أن فريق مانشستر سيتي قادر على الاحتفاظ بِلقب بطولة إنجلترا عند نهاية الموسم الحالي:” لدينا فريق جيد و يضمّ في صفوفه لاعبين يحوزون رصيدا كافيا من الخبرة، وتعوّدوا على الضغوطات، وهو عامل إيجابي للاحتفاظ بِلقب “البريميرليغ” ، أنا لاعب مُحترف وأحترم قرارات غوارديولا، و مُلتزم بِالعمل والجدّية والتركيز و سأستغل كل فرصة تتاح لي باللعب ضمن التشكيلة الأساسية لأثبت قدراتي و أساعد فريقي”. .

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