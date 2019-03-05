هني يستدعى رسميا لتربص الخضر المقبل :

كشف الموقع الرسمي نادي سبارتاك موسكو الروسي عشية أمس الاثنين أن لاعبه الجزائري سفيان هني سيطير للجزائر من أجل دخول تربص الخضر، الذي سيقام في نهاية الشهر الحالي، الموقع الرسمي لسبارتاك كشف عن برنامج سفر ولقاءات اللاعب وحتى عودته، ويأتي استدعاء هني بعد تألقه بشكل كبير مع ناديه سبارتاك موسكو في الدوري الروسي نهاية العام الماضي، حيث سبق وصرح أنه يقدم أفضل المستويات وأنه يتمنى لو توجه له الدعوة وهو ما حصل، ويلاقي هني والخضر في تربصهم المقبل كل من غامبيا وتونس في الثاني والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الحالي على التوالي، يشار إلى أن هني استأنف النصف الثاني من الدوري بعد توقف طويل ولاقى رفقة ناديه نادي كراسوندار وتعادل الفريقان بهدف لهدف.

إبعاد بن زية وراء استدعائه

رغم أنه لم يتم الكشف عن القائمة المعني بدخول التربص بشكل رسمي من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي، إلا أن إمكانية غيابة لاعب فينرباتشي بن زية واردة جدا وهو الأقرب بسبب وضعيته الحالية وبإبعاده عن المنافسة نهائيا من قبل مدرب وإدارة ناديه، فهني سيكون بمثابة أحد الحلول الهجومية المتاحة للناخب الوطني، الذي لم يتعامل من قبل مع هني منذ إشرافه على العارضة الفنية للخضر، خاصة أن اللاعب ينشط في عديد المناصب الهجومية، من صناعة للعب إلى مهاجم ثاني وحتى مهاجم على الأطراف.

بورقعة –ع

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