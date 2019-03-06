أجاكس يضع نجوم ريال مدريد على أبواب المجزرة :

أكد تقرير صحفي، أن هزيمة ريال مدريد أمام أجاكس أمستردام، أمس الثلاثاء، ستجبر النادي الملكي على إجراء مجزرة لنجوم الفريق الإسباني.

ووفقًا لصحيفة “ماركا”، فإن ريال مدريد أزيح من على العرش الأوروبي لدوري الأبطال، بعد أكثر من 1000 يوم، استمر خلالها بطلًا للتشامبيونزليغ.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد ودع دوري أبطال أوروبا بأسوأ طريقة ممكنة، إثر خسارته أمام أجاكس بنتيجة 1-4 على ملعب سانتياغو برنابيو.

وأوضحت الصحيفة أنه لا يمكن لريال مدريد الفوز دائمًا، ولكن في نفس الوقت، من الصعب أن تكون الخسارة قاسية بهذه الطريقة أمام أجاكس.

وأفادت بأن ريال مدريد تعرض لـ 4 خسائر متتالية على ملعب سانتياغو برنابيو، جعلت الفريق الملكي يودع المنافسة على كل الألقاب.

وكان ريال مدريد قد ودع بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري الأبطال، بينما تراجعت حظوظه تمامًا في المنافسة بالليغا، إثر احتلاله للمركز الثالث بفارق 12 نقطة عن المتصدر برشلونة.

وشددت الصحيفة على أن ريال مدريد وصل إلى نقطة النهاية الخاصة بالجيل التاريخي، وهناك عمل جاد على إجراء تغييرات بالفريق الملكي.

ووجهت الصحيفة، الأنظار إلى كل من غاريث بيل، توني كروس، تيبو كورتوا، كاسيميرو، وكريم بنزيما الذين تراجع مستواهم في الفترة الأخيرة.

وأنهت الصحيفة، تقريرها بالتأكيد على أن الطريقة التي ودع بها الريال لدوري أبطال أوروبا، سينتج عنها هزات قريبة في القلعة الملكية.