أسطورة هولندا يقترب من تدريب فينورد :

ذكرت وسائل إعلام هولندية، اليوم الأربعاء، أن فينورد سيعين نجم الطواحين السابق، ياب ستام، مدربا جديدا له، اعتبارا من الموسم المقبل.

وسيحل مدافع مانشستر يونايتد السابق، مكان جيوفاني فان برونكهورست، الذي سيترك الفريق في نهاية الموسم، بعد أربع سنوات في هذا المنصب.

ويتولى ستام تدريب زفوله الهولندي، منذ بداية العام الجاري.

وعمل ستام سابقا مدربا لريدينغ الإنجليزي، وقاده إلى جولة الترقي للدوري الممتاز، في موسمه الأول، لكنه أقيل قبل نهاية الموسم الثاني.

وأعلن فان برونكهورست، الذي قاد فينورد لإحراز لقبه الأول في الدوري، بعد 18 عاما، في 2017، أنه يتطلع لتحدٍ جديد عندما ينتهي عقده.

وجاءت هذه التصريحات، خلال جانفي الماضي.