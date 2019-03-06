إدارة أتليتيكو مدريد تريد خطف عطال هذا الصيف:

أكدت بعض التقارير الإعلامية الفرنسية بأن نادي أتليتيكو مدريد قد بدأ التخطيط لخطف المدافع الأيمن الجزائري يوسف عطال، تحسبا لتعزيز صفوفه ابتداء من الموسم القادم، حيث لم تخف ذات التقارير أن لاعب نادي بارادو السابق قد يغير الوجهة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة نحو البطولة الإسبانية، خاصة في ظل تهافت بعض الأندية الناشطة في “الليغا” لطلب خدماته، والتفكير في الدخول في مفاوضات جادة مع إدارة ناديه الفرنسي نيس.

الإعلام الفرنسي يتحدث عن عرض لا يرد من الأتليتيكو

بعدما كان الدولي الجزائري يوسف عطّال قد حقق قفزة نوعية في الترتيب العام، لأفضل اللاعبين في البطولة الفرنسية، وذلك على حسب الإحصاءات التي تُعدها جريدة ليكيب، حيث وصل مدافع الخضر ونادي نيس الفرنسي للمركز التاسع في البطولة، و منحته تنقيطا جيدا جدا خلال اللقاءات السابقة التي شارك فيها مع فريقه، وبالضبط عودته القوية لأجواء المنافسة خلال الجولة الماضية، حيث تمكن عطال من تقديم مُستوى كبيرا في المباراة التي جمعت ناديه نيس بستراسبورغ وكان خريج مدرسة بارادو نجما كالعادة، وتمكن من تسجيل هدف رائع زاد من ارتقائه في تنقيط جريدة “ليكيب” الفرنسية.

م.دحوي

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