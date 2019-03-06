اجتماع مفاجئ لحل أزمة إيكاردي :

كشف إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، أن رئيسه التنفيذي، جوسيبي ماروتا، عقد جلسة ودية مع ماورو إيكاردي، مهاجم الفريق، بحضور زوجته ووكيلة أعماله، واندا نارا.

وقال النيراتزوري، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “عقد الرئيس التنفيذي بيبي ماروتا، اجتماعًا وديًا مع ماورو إيكاردي وواندا نارا، بحثًا عن حل يناسب جميع الأطراف”.

وكان إيكاردي قد دخل في أزمة مع إنتر مؤخرًا، على خلفية تعثر تجديد عقده، وهو ما أدى لغيابه عن مباريات الفريق، منذ 13 فيفري الماضي، بعد قرار النادي بسحب شارة القيادة منه، ومنحها لسمير هاندانوفيتش، حارس المرمى.