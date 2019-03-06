الأهلي المصري يجدد اهتمامه ببونجاح :

عاد اسم المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح ليرتبط بنادي الأهلي المصري، حسب ما تم تداوله في أكثر من موقع إعلامي مصري، وذلك بعد أن عرض أحد وكلاء اللاعبين الأمر على إدارة نادي القرن، حيث تنتظر الإدارة عرض الأمر على مدرب الفريق قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع إدارة السد القطري، حتى وإن كان الأمر يعتبر شبه محسوم وأحسن هداف في العالم لسنة 2018 والهداف التاريخي للدوريات الخليجية لن يلعب في البطولة المصرية، خاصة بعد تجديد عقده في السد مقابل راتب ضخم لن يكون بإمكان إدارة القلعة الحمراء دفعه.

هدف اللاعب المقبل هو الاحتراف في أوروبا وليس العودة إلى إفريقيا

يبقى ما تداوله الإعلام المصري بعيد عن الواقع والمنطق، فاللاعب الذي جدد عقده في السد القطري مقابل راتب كبيرا جدا، يهدف إلى خوض تجربة احترافية جديدة والوجهة إحدى البطولات الأوروبية وليس العودة إلى إفريقيا، وهو في هذا التتويج ومقبل على تحطيم عديد الأرقام القياسية هذا الموسم، فحتى سعره الذي حددته إدارة السد بـ15 مليون أورو سيرتفع بنهاية الموسم، خاصة أن تألق بونجاح في كأس إفريقيا القادمة، حيث ستعرف أسهمه ارتفاعا جنونيا.

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