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المنتخب النسوي يواجه التشاد في تصفيات الأولمبياد :

6 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 46 زيارة

يواجه المنتخب الوطني النسوي نظيره التشادي في الدور الأول من التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 بحسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، حيث من المقرر أن يجرى لقاء الذهاب بالجزائر يوم 4 أفريل القادم، على أن يلعب لقاء العودة في العاصمة التشادية نجامينا في تاريخ لاحق لم يتم تحديده بعد من قبل أصحاب الأرض، للتذكير فالمنتخب النسوي، الذي قدم كأس إفريقيا كارثية بالخروج من الدور الأول وتسجيل ثلاث هزائم مؤخرا في غانا سيقوم بالعديد من التربصات استعدادا لهذه التصفيات.

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