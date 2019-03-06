بارتوميو :”سعيد من أجل دي يونغ و ديمبلي أفضل من نيمار”

أقر رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، بشكل علني، أن النادي يضع على الطاولة مسألة التفاوض لضم قلب دفاع أجاكس أمستردام، ماتيس دي ليخت.

وقال بارتوميو في تصريحات لإذاعة كادينا سير “دي ليخت على طاولة برشلونة خلال الشهرين المقبلين، سنتحدث في الأمر”.

وتابع “نتحدث دائما خلال الاجتماعات الفنية، وبرشلونة يحظى بلاعبين كبار في الفريق الأول، لكن عندما تكون هناك مواهب بالخارج، يجب علينا النظر فيها”.

وأوضح “فرينكي دي يونغ سينضم لبرشلونة في الصيف المقبل، تحدثنا معه، وأحد الأهداف التي ينبغي فعلها كلاعب في برشلونة هو الفوز على ريال مدريد، وقد فعل ذلك”.

وقاد دي يونغ، فريقه أجاكس أمستردام، أمس الثلاثاء، للفوز في معقل الريال بأربعة أهداف لواحد، ليقصيه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وينهي سيطرته على اللقب لـ 3 مواسم متتالية.

وأضاف “أنا سعيد للغاية من أجله، بالأمس تحدثت مع وكيل أعماله وقدمت له التهنئة، بالتأكيد. على فرينكي أن ينهي موسمه جيدا مع أجاكس والتفكير في الكثير من التحديات مستقبلا مع برشلونة. أعتقد أنه سيصنع تاريخا في نادينا”.

وبخصوص حظوظ برشلونة في التتويج مجددا بالثلاثية، قال بارتوميو “علينا اللعب وتحقيق نتائج جيدة، لا تزال هناك الكثير من الأشهر والمباريات على نهاية الموسم”.

وعن أداء الفرنسي عثمان ديمبلي وإذا ما كان أفضل من البرازيلي نيمار، الذي يخوض موسمه الثاني مع باريس سان جيرمان، قال “بالنسبة لي ديمبلي أفضل من نيمار. فهو لاعب في برشلونة وهو أفضل منه”.

وعلى جانب آخر، نفى رئيس برشلونة تأثر ريال مدريد بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، بعد خروجه من دوري الأبطال وكأس الملك في الموسم الأول من تطبيقه، وكذلك ابتعاد حظوظه عن التتويج بالليغا.

وقال في هذا الصدد “الحكام يخطئون أحيانا وفي أحيان أخرى يساعدونك. أحترم كثيرا الحكام، هذه التقنية تساعدك على أن تكون أفضل”.

وبرأ بارتوميو بذلك الغريم التقليدي من الاتهامات التي تتناقلها جماهير الفريق الكتالوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مساندة الحكام للملكي في دوري الأبطال، ما ساعده على اقتناص اللقب القاري 3 مرات متتالية.

وحول مستقبل إيفان راكيتيتش، علق “هو لاعب كبير، كنا نركز في الفترة الأخيرة على تجديد عقد جوردي ألبا”.

وأتم “سنتحدث مع إيفان، الأولوية دائما للمعيار الرياضي، نحن فريق رياضي وبعدها ننظر إلى الجانب الاقتصادي”.