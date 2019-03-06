بايرن ميونخ يبدي اندهاشه من لوف :

علق بايرن ميونخ على القرار المفاجئ ليواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، باستبعاد ثلاثي البافاري، ماتس هوميلز، وجيروم بواتينغ، وتوماس مولر، من قائمة المانشافت للمعسكر المقبل.

وقال بايرن، اليوم الأربعاء، في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه يحترم القرارات الفنية لمدرب المنتخب الألماني، لكنه يدين توقيت إعلان لوف قراره لوسائل الإعلام.

وأشار النادي إلى الفترة الصعبة التي يمر بها، قبل مواجهة فولفسبورغ السبت المقبل، في البوندسليغا، ثم ليفربول في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأبدى النادي انزعاجه الشديد، لاحتمال تأثير هذا القرار على الحالة الذهنية للاعبين، لا سيما قبل مباراة الريدز الحاسمة، مشيرًا إلى اندهاشه من إعلان هذه التفاصيل، رغم الزيارة السرية للمدرب وأوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألماني، لبايرن ميونخ.

وفي ختام البيان، أبرز العملاق البافاري إسهامات الثلاثي، في النجاحات التي حققتها الماكينات، على مدار العقد الماضي، لا سيما في الفوز بلقب مونديال 2014.

وكان لوف قد كشف عن اجتماعه، أمس الثلاثاء، بكل من بواتينغ وهوميلز ومولر، لإبلاغهم بخروجهم جميعًا من حساباته حاليًا، حيث يعتزم الاعتماد على وجوه شابة.