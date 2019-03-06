براهيمي يرفض عرضا من إنتر ميلان :

كشفت أمس مجلة “فرانس فوتبال” أن الدولي الجزائري ياسين براهيمي رفض قبل أيام عرضا رسميا من نادي إنتر ميلان من أجل الالتحاق به الصيف القادم، خاصة أنه سيكون حرا من أي التزام بعد رفض تجديد العقد الذي يربطه بناديه بورتو البرتغالي الذي ينتهي الصيف القادم، بعد رفض إدارة الدراغاو تلبية مطالبه ورفع راتبه السنوي، ليدخل بذلك الإنتر سباق الأندية الراغبة في ضم اللاعب وخاصة الأندية الإيطالية في صورة ناديا العاصمة روما ولازيو وقبلهما الميلان.

“فرانس فوتبال” خالفت التقارير الإيطالية

سبق للإعلام الإيطالي وفي مناسبتين أن أكد بأن وكيل أعمال براهيمي اقترحه على نادي إنتر ميلان، إلا أن إدارة النيراتزوري رفضت التعاقد مع اللاعب رغم مجانية الصفقة وعدم قدرتها على تلبية مطالبه المالية، قبل أن يعود ويؤكد على عرضه مجددا على الغريم ميلان، والذي رفض بدوره التعاقد معه، لتأتي فرانس فوتبال وتؤكد العكس، وهاهو براهيمي هو من يرفض الانتقال إلى الدوري الإيطالي.

اللاعب يريد الانتقال إلى أحد أندية البريميرليغ

عن السبب الذي جعل براهيمي يفض الانتقال إلى الإنتر رغم عراقته وتاريخه، دون نسيان قوة ومستوى الكالتشيو الإيطالي، فقد اعتبرت فرانس فوتبال أن براهيمي يرغب في خوض تجربة في البريميرليغ التي تعتبر حلم اللاعب والوقت مناسب لتحقيقه، خاصة أنه مطلوب قوة من نواديه على غرار واست هام، نيوكاسل، آرسنال وإيفرتون، هذا الأخير الذي ارتبط باللاعب في عدة مناسبات، كما انه هناك تقارير إعلامية انجليزية أكدت أنه الأقرب لضم ابن المنيعة الصيف القادم، بعد أن اتصل بمحيط اللاعب وتلقى الموافقة، مقابل تلبية مطالبه منحه الراتب السنوي الذي يرغب فيه.

ب-بكوش

مرتبط