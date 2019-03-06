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Tottenham Hotspur's English striker Harry Kane (C) celebrates scoring the opening goal with his teammates Ivorian defender Serge Aurier (R) and midfielder Moussa Sissoko (L) during the UEFA Champions League round of 16 second leg football match between BVB Borussia Dortmund and Tottenham Hotspur on March 5, 2019 in Dortmund, western Germany. (Photo by John MACDOUGALL / AFP)

توتنهام يفاوض اليويفا للاحتماء بالحصن الجديد :

6 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, رابطة أبطال أوروبا, ملاعب العالم 38 زيارة

يجري نادي توتنهام هوتسبير، مفاوضات في الوقت الحالي، من أجل الحصول على موافقة بشأن خوض المباريات، على ملعبه الجديد وايت هارت لين.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورتس”، فإن اليويفا يُقيم حالة توتنهام هوتسبير، قبل اتخاذ قرار بشأن نقل مبارياته من استاد ويمبلي إلى ملعب وايت هارت لين.

وكان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، قد ألمح إلى أن فريقه قد يخوض ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعبه الجديد، عقب الفوز بنتيجة 1-0 على بوروسيا دورتموند، أمس الثلاثاء، في إياب دور الـ 16.

وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي على خوض الأندية لمبارياتها في البطولة القارية على ملعب واحد، مع عدم وجود استثناءات إلا في حالات محددة.

يذكر أن ملعب توتنهام الجديد، كان من المفترض أن يفتتح في سبتمبر الماضي، ولكن تم التأجيل إلى أفريل المقبل.

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