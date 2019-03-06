توتنهام يفاوض اليويفا للاحتماء بالحصن الجديد :

يجري نادي توتنهام هوتسبير، مفاوضات في الوقت الحالي، من أجل الحصول على موافقة بشأن خوض المباريات، على ملعبه الجديد وايت هارت لين.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورتس”، فإن اليويفا يُقيم حالة توتنهام هوتسبير، قبل اتخاذ قرار بشأن نقل مبارياته من استاد ويمبلي إلى ملعب وايت هارت لين.

وكان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، قد ألمح إلى أن فريقه قد يخوض ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعبه الجديد، عقب الفوز بنتيجة 1-0 على بوروسيا دورتموند، أمس الثلاثاء، في إياب دور الـ 16.

وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي على خوض الأندية لمبارياتها في البطولة القارية على ملعب واحد، مع عدم وجود استثناءات إلا في حالات محددة.

يذكر أن ملعب توتنهام الجديد، كان من المفترض أن يفتتح في سبتمبر الماضي، ولكن تم التأجيل إلى أفريل المقبل.