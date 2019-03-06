حطاب يشرف على وضع عدة مرافق رياضية بتندوف في الخدمة :

تنقل وزير الشباب والرياضة محمد حطّاب، نهار أمس في زيارة عمل وتفقد لولاية تندوف، وذلك من أجل الوقوف المنشآت الرياضية للولاية الصحراوية حيث أشرف الرجل الأول على رأس هرم الرياضة في الجزائر، على منح انطلاق مُركب رياضي جواري في وكذا ملعبين جواريين مُعشوشبين في الخدمة وتحت تصرف شباب الولاية التي زارها وزير الشباب والرياضة نهار أمس، هذا وكما وزار محمد حطاب المسبح شبه الأولمبي، كما قام بتدشين القاعة مُتعددة الرياضة التي أطلق عليها اسم علي معاشي.

حطاب: “نعمل على إيجاد البديل للشباب بعد خروجهم من الدراسة”

أكد وزير الشباب والرياضة حطاب على هامش الزيارة التي قادته نهار أمس إلى ولاية تندوف أن منطقة الجنوب ستعرف تطورا ملحوظا من حيث المنشآت خلال السنة الجارية، وذلك عند تأكيده متحدثا لمختلف وسائل الإعلام التي غطت تلك الزيارة وقال: “كلنا ندرك بأن قطاع الشباب والرياضة حساس جدا، نحن نعمل على توفير بدائل للشباب الذي يغادر مقاعد الدراسة، وسنوفر له البديل من خلال توفير منشآت ومرافق رياضية تجعله يتحول لهذا القطاع لقضاء أوقات فراغه وممارسة الرياضة”.

“حددنا برنامجا خاصا لشباب الجنوب هذه السنة”

كما أعرب الرجل الأول على رأس هرم الرياضة بمختلف مجالاتها في الجزائر، عن نية الدولة في توفير كل الوسائل والمرافق الرياضية للشباب الصحراوي، بالإضافة إلى رفع التجميد عن العديد من المشاريع التي توقف إنجازها من قبل حين صرح يقول: ” أطمئن الجميع بأن هناك العديد من المنشآت الشبانية والرياضية التي سيُرفع عنها التجميد خلال هذه السنة، ونمنح دائما الأولوية في ذلك للمرافق الموجودة على مستوى مناطق الجنوب الجزائري”.

م.د

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