زطشي يجدد الشراكة بين “الفاف” ومركز أسبيطار الطبي :

كما كنا قد أشرنا إليه من قبل، فقد تنقل نهار أمس، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل الاجتماع بإدارة مستشفى أسبيطار، حيث تواجد رئيس “الفاف” في مكتب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة هذا المستشفى العالمي عبد العزيز الكواري، و تباحث الطرفان حول اتفاقيات جديدة وتسهيلات سيقدمها أسبيطار للاعبين الجزائريين على شاكلة امتيازات جديدة، كان مسؤولو المستشفى القطري قد وعدوا بها الاتحادية الجزائرية من قبل في حالة تجديد أو بالأحرى تمديد العقد بين هذين الطرفين.

بوراس عوّض مدان في مرافقة زطشي

بعدما كان من المقرر أن يتنقل مناجير المنتخب الوطني حكيم مدان إلى جانب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي في رحلته إلى الدوحة، فقد رافق خلال هذه الزيارة التفقدية لمنشآت مركز أسبيطار العالمي مدرب حراس الخضر عزيز بوراس، الذي وقف على المعدات والهياكل الموجودة في هذا المستشفى، الذي كان لاعبو الخضر قد زاروه في العديد من المناسبات السابقة.

زطشي منح قميص الخضر لرئيس مجلس إدارة المستشفى

قدم رئيس “الفاف” خير الدين زطشي قميص المنتخب الوطني الجزائري للمسؤول الأول عن مركز أسبيطار عبد العزيز الكواري كهدية رمزية لإدارة المستشفى، وذلك طبعا قبل أن تتم مراسيم توقيع عقد الشراكة بين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ومركز أسبيطار الاستشفائي، وهي المراسيم التي يكون المسؤول الأول على رأس هيئة كرة القدم الجزائرية قد أنهاها سهرة أمس.

وقّع اتفاقية جديدة مع الوزارة قبل مغادرته لأرض الوطن

على صعيد آخر، لكن في ذات الاتفاقيات التي يقوم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بإبرامها، وقبل مغادرته نهار أمس لأرض الوطن، فقد رسم رئيس “الفاف” اتفاقا جديدا مع وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من المرافق الرياضية والسياحية التابعة للوزارة المذكورة، وذلك لفترة ممتدة لخمس سنوات مقبلة، حيث حضر وزير الشباب والرياضة محمد حطاب التوقيع، مصحوبا بالعديد من ممثلي المركبات الرياضية التي ستكون معنية باستفادة الأندية الجزائرية منها مستقبلا.

مركزي بلعباس وتيبازة سيكونان تحت تصرف الأندية الجزائرية بالمجان مستقبلا

بعد إتمام عقد الاتفاقية بين “الفاف” ووزارة الشباب والرياضة، فإن مركب تيبازة الرياضي وكذلك مركز سيدي بلعباس سيكونان تحت تصرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مستقبلا، وبالتالي سيكون للأندية الجزائرية فرصة التحضير في هذين المركزين اللذين يحتويان على كل الظروف مجانا ومن دون مقابل.

زطشي طالب الرابطة بتسريح الديون العالقة للأندية

دائما، وقبل سفريته التي قادته إلى عاصمة قطر الدوحة، فقد كان رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي قد طالب من الرابطة أن تقوم بتسريح الديون العالقة التي تدين بها الأندية المحترفة للرابطة من مداخيل التلفزة، حيث طلب من مدوار أن يسدد هذه المبالغ من خزينة الرابطة، قبل أن تستفيد هذه الأخيرة من الأموال من قبل إدارة التلفزة العمومية.

م.دحوي

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