زوجة مارسيلو تُحرضه على الرحيل :

يبدو أن أيام النجم البرازيلي مارسيلو، مع ريال مدريد، باتت معدودة، في ظل عدم مشاركته مع الفريق في الفترة الأخيرة، فضلا عن الهجوم الجماهيري الذي يتعرض له بسبب تراجع نتائج الملكي.

وشاركت زوجة مارسيلو، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، مقولة تحفيزية جاء فيها: “اعرف قيمتك، عندما يعاملك شخص ما وكأنك أحد الخيارات العديدة، ساعده على تضييق خياراته عن طريق إزالة نفسك من المعادلة”.

وأضافت المقولة “في بعض الأحيان عليك أن تحاول ألا تهتم بغض النظر عن مقدار ما تفعله، لأنه في بعض الأحيان، يمكن أن تعني لا شيء بالنسبة لشخص ما، لكنه يعني لك الكثير”.

وتابعت “إنه ليس فخرًا لكنه احترام الذات، لا تتوقع حدوث تغييرات إيجابية في حياتك إذا كنت تحيط نفسك بأشخاص سلبيين، اعرف قيمتك وما لديك لتقدمه، ولا تستقر أبدًا على أي شيء أقل مما تستحقه”.

بينما جاء رد الظهير البرازيلي على منشور زوجته، قائلا: “أحبك”.

ويعد مارسيلو، هدفًا أساسيًا للعملاق الإيطالي جوفنتوس، والذي يرغب في لم شمله مع صديقه البرتغالي كريستانو رونالدو، في ظل العلاقة القوية التي تربط الثنائي.