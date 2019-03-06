سليماني في طريقه للعودة إلى سبورتينغ لشبونة :

تتوالى من يوم إلى آخر أخبار اللاعب الدولي إسلام سليماني لاعب نادي فينرباخشة التركي، والذي يعيش أياما سوداء مع ناديه التركي عقب انقلاب مدرب الفريق عليه قبل أيام، و مطالبته مجددا بمغادرة النادي بالإضافة إلى مطالب الأنصار منذ مدة برحيله، بالنظر للمستوى المتواضع الذي ظهر به منذ الصائفة الماضية، حيث اكتفى بِتسجيل هدف وحيد لِمصلحة فنرباخشة في بطولة تركيا للموسم الحالي، بعد خوض الفريق 24 مباراة، وتشير مصادر إعلامية برتغالية صادرة أمس إلى أن هداف المنتخب الوطني، يقترب من العودة إلى فريقه الأسبق سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

إدارة سبورتينغ توصلت إلى اتفاق مبدئي مع ليستر

حسب ذات المصادر، فإن إدارة نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي قد ربطت اتصالاتها في الأيام القليلة الماضية بإدارة نادي ليستر سيتي الإنجليزي، و الذي يمتلك عقد الدولي الجزائري، يقضي بِعودة إسلام سليماني إلى النادي البرتغالي الصيف المقبل ،وهو ما أكدته أيضا تقارير صحفية تركية و التي أضافت أن مسؤولي الناديَين يتفاوضان حاليا حول مبلغ التحويل.

إدارة فينرباخشة ندمت للإبقاء عليه

من جهة ثانية فقد أبدت إدارة النادي التركي بعد قرار المدرب بإبعاد المهاجم الدولي الجزائري نهائيا من حسابته على تفويتها فرصة التخلص من سليماني خلال فترة التحويلات الشتوية، حيث كانت لدى لاعب ليستر السابق بعض الاتصالات أهمها من الخليج و فرنسا ، لكن سليماني أصرّ على البقاء في تركيا ، للتذكير فإن مسؤولي فنربخشة جلبوا سليماني مُعارا الصيف الماضي، لِمدّة موسم واحد ، حيث يرتبط اللاعب مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي بِعقد، وقّعه صيف 2016 وتنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2021.

مرتبط