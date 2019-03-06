عودة بيرلو إلى جوفنتوس مرهونة برأس أليغري :

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، أن أندريا بيرلو، لاعب ميلان وجوفنتوس السابق، قد يعود قريبًا إلى صفوف السيدة العجوز.

ووفقا لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن المدرب أنطونيو كونتي، سيكون على رأس المرشحين لخلافة ماسيمليانو أليغري، في القيادة الفنية للسيدة العجوز.

وأوضحت الصحيفة، أنه في حالة تعيين كونتي مدربًا لليوفي خلال الموسم المقبل، فإنه سيستعين ببيرلو كمساعد في الجهاز الفني.

ولعب بيرلو مع جوفنتوس لمدة 4 مواسم، من 2011 وحتى 2015، قبل أن يختتم مسيرته في الدوري الأمريكي.

وسبق أن تولى كونتي قيادة فريق جوفنتوس عام 2011، وحقق معه لقب الدوري الإيطالي 3 مرات، قبل أن ينتقل إلى قيادة المنتخب الإيطالي.