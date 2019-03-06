فارس: “هدفي تحقيق البقاء ولا أفكر في مستقبلي حاليا”

عاد المدافع الدولي الجزائري في صفوف نادي سبال الإيطالي للحديث عن مستقبله، في ظل التقارير الإعلامية التي تؤكد عن تواجده ضمن مفكرة عديد أندية الكالتشيو الأكثر عراقة من سبال، ففارس وفي تصريحات جديدة قال أن لديه أهداف يريد تحقيقها قبل الحديث عن مستقبله وتحدث عن وضعه في ناديه بالقول: ” أتواجد في أحسن حال في الوقت الحالي مع سبال، الأشهر الأولى كانت صعبة نوعا ما بالنسبة لي، لكن المدرب وزملائي ساعدوني على التأقلم والآن كل شيء على ما يرام، وبالنسبة لمنصبي على أرضية الميدان، أنا تحت تصرف المدرب واللعب في المنصب الذي يريدني فيه”.

” لا أفكر لا في العرض ولا في الميركاتو”

بعدها رد لاعب هيلاس فيرونا السابق عن سؤال تمحور حول مستقبله وإمكانية رحيله عن سبال بنهاية الموسم الحالي، وهو المتواجد في مفكرة أكثر من نادي في إيطاليا وخارجها، وهنا قال فارس: ” أنا مركز على فريقي من أجل تحقيق الهدف المسطر وهو تحقيق البقاء في نهاية الموسم، لا أفكر لا في العروض ولا في الميركاتو المقبل، لدينا مهمة لإكمالها وهو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا”. وتعتبر تصريحات فارس أكثر من متوقعة، لأنه لا يمنه الحديث عن الانتقال والمغادرة والفريق في منعرج حاسم للبقاء مع كبار إيطاليا، غير أن الأكيد أنه سيرحل بنهاية الموسم الحالي صوب واحد من النوادي التي تريده والمؤكد أن غادر سبال الكالتشو.

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